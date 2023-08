Entre Robert Rodriguez et les séries B, c’est une véritable histoire d’amour qui dure depuis des années. Le réalisateur de Machete et Alita : Battle Angel présentait cette année Hypnotic à Cannes, renouant avec le thriller classique en envoyant un policier incarné par Ben Affleck à la recherche de sa fille disparue jusqu’à la découverte d’un complot gouvernemental.

« J’aimais l’idée de jouer avec les spectateurs pour cette intrigue volontairement tarabiscotée à la manière des thrillers d’Alfred Hitchcock, explique le cinéaste à 20 Minutes. C’est un grand plaisir de pousser le public à mettre son incrédulité de côté pour se laisser emporter par une histoire délirante. » Effectivement, mieux vaut ne pas être trop à cheval sur la vraisemblance pour accepter les aventures rocambolesques de ce flic malmené entre séances d’hypnose, braquages, poursuites et bagarres.

Ben Affleck ce héros

« Mon secret est de ne tourner que des films que j’aurais envie de voir et j’aime le cinéma de genre par-dessus tout, souligne le cinéaste. J’essaie d’en garder les éléments principaux tout en leur ajoutant une bonne dose de stéroïdes pour les rendre plus jouissifs. » Robert Rodriguez a mis plus de vingt ans à réaliser Hyptnotic qu’il a commencé à écrire en 2002. « L’hypnose est un sujet qui me fascine depuis mon jeune âge et les séries où des méchants manipulaient des personnages pour leur faire accomplir des actions contre leur gré. »

Le policier incarné par Ben Affleck se perd entre ce qui est réel et ce qui n’est l’est pas dans un ballet chorégraphié par un agent inquiétant joué par William Fichtner. « Ben est un mélange entre Cary Grant et James Stewart. Il est fait pour jour les héros », plaisante Robert Rodriguez.

Une attraction foraine

Le réalisateur ne se vexe pas quand on lui dit qu’il a signé bon nombre de nanars. « Au départ, le cinéma était une attraction foraine, clame-t-il. Divertir est mon but et je suis fier de faire des séries B bourrées de suspense. » Hypnotic correspond à cette description. Ce thriller fait avec un budget minime et pas mal de système D s’inspire de grands moments de cinéma comme La Maison du docteur Edwardes (1945) ou du plus récent Inception pour un jeu de chat et de souris joyeusement foutraque. Robert Rodriguez ne se prend pas au sérieux mais il ne se moque pas du 7e art pour autant.