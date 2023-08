Mais quelle merveille ! La Guerre des dieux de Ji Zhao, projeté hors compétition au Festival d’Annecy, a ouvert les yeux des spectateurs sur un pan de la culture chinoise avec ce conte magique aux images à couper le souffle. Le réalisateur de White Snake remonte de nouveau le temps pour faire partager les épreuves d’un ancien dieu reconverti en chasseur de primes après avoir commis un acte terrible.

S’il a perdu ses pouvoirs divins, le hérosYang Jian a conservé son courage, son éthique et son intelligence pour affronter un nouveau défi mettant sur la balance sa loyauté et ses convictions. Mêlant les styles d’animation, le réalisateur Ji Zhao redonne vie aux légendes ancestrales en un festival de couleurs et de sons absolument époustouflant dont les héros semblent souvent défier la gravité. « Je crois que le cinéma d’animation est un langage universel et que ce type de film devrait s’exporter si nous faisons bien notre travail. »

Folklore et modernité

S’inspirant du folklore classique, La Guerre des dieux évoque des œuvres en prises de vues réelles comme Il était une fois en Chine de Tsui Hark, Tigre et dragon d’Ang Lee ou Histoires de fantômes chinois de Ching Siu-tung. L’animation donne une grande liberté au cinéaste qui a fait de nombreuses recherches picturales pour offrir des bases à son univers. Une séquence ahurissante de danse aérienne inspirée de la peinture murale de Dunhuang située dans les grottes de Mogao est l’un des plus beaux exemples de la rencontre fructueuse entre art ancestral et cinéma moderne.

« La technique évolue tout le temps et nous donne la possibilité de montrer ces histoires typiquement chinoises sous un nouveau jour en les faisant partager au monde entier, déclare le cinéaste.

A la découverte de la culture chinoise

Ce désir de partager sa culture en attirant un large public donne des séquences superbes comme des combats d’instruments de musique très rock où les sons se transforment en armes redoutables. Une scène reprenant l’esthétique des peintures à l’encre éblouit également. La Chine semble maintenant prête à concurrencer le Japon et la Corée du Sud dans le domaine de l’animation. La richesse et la diversité de son patrimoine laissent augurer de bien beaux films dont La Guerre des dieux se révèle un fleuron prometteur.