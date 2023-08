Barbie, Oppenheimer, Barbenheimer… Si le matraquage d’actualité sur ces récents films vous est devenu insupportable, une solution se présente à vous : se réfugier au cinéma pour voir des films… un peu plus vieux. Ces derniers temps, entre de nombreuses rétrospectives de films et remasterisations de longs-métrages, le choix est large pour voir des films datés d’il y a 5, 10 ou 50 ans. Et les lecteurs de « 20 Minutes « se sont saisis de l’occasion.

La madeleine de Spielberg

« A Strasbourg et aux alentours, c’est possible », nous raconte Cat. « Le cinéma Vox fait des rétrospectives, je me rappelle être allée revoir Little Miss Sunshine, j’ai adoré. »

Car oui, à l’instar de ce film de 2006, les rediffusions sur grand écran ne sont pas réservées aux peplums et classiques et des années 50. Dernièrement, Persépolis (2007) et Astérix : Mission Cléopatre (2002) ont profité d’un lifting numérique. En parlant de mises à jour, Sonia a voulu mettre les petits plats dans les grands.

« Il y a quelque temps déjà, je suis retournée voir Jurassic world au cinéma mais cette fois-ci en 4Dx (une méthode de diffusion qui joue sur l’immersion : sièges sur vérin hydraulique, gouttes d’eau en salle… [NDLR]). Une façon de revivre ce film avec plusieurs technologies actuelles et c était sensationnel ! »

Pour Didier, ces rétrospectives sont aussi un moyen de profiter du cinéma dans des conditions optimales. « Ce sont des séances avec des films non-vus au cinéma pour beaucoup de spectateurs et donc parfois une découverte ou redécouverte, c’est un plaisir qui devient assez rare […] pas de bruit de pop-corn, ni de smartphone restant allumé, ni de pub, le film en VO et des spectateurs qui restent assis jusqu’à la fin de la distribution. »

« Je l’ai probablement vu 30 fois »

Dans Le Jour de la Marmotte (ou Groundhog Day, en version originale, sorti en 1993), Bill Murray vit inlassablement le même jour. A quelques détails près, Eric vit la même chose, mais cette fois-ci avec un film.

« Les Dents de la mer, qui ne parle pas d’un dentiste installé sur la côte, est mon film culte. Je l’ai probablement vu 30 fois, je l’avais enregistré en VHS, je l’ai acheté en DVD, en Blu-ray et je le regarde quand il repasse à la télé. J’aime tout dans ce film. Il repasse au cinéma chez moi dans quelques jours et comme je ne l’ai jamais vu en salle obscure, je vais aller me baigner avec Spielberg. »

Jo, elle, est un peu plus mesurée que notre lecteur Eric. Cependant, ils partagent tous deux cette passion de revoir des films, qui leur sont souvent cher. « J’ai toujours adoré le cinéma. J’ai grandi dans les années 70 et 80, et j’aimais déjà voir de vieux films, des années 30 et 40, français, américains, anglais… Les Chaplin et les Hitchcock, les westerns… Je profite que plusieurs cinémas parisiens soient spécialisés dans ce domaine, notamment La filmothèque du Quartier latin, le Christine, pour parfaire ma culture. La Mort aux Trousses sur grand écran, ça a de la gueule. Et tant pis si les fauteuils ne sont guère confortables et les salles un peu petites ! »

Pas de doute : pour nos lecteurs, le cinéma est un plaisir qui se consomme passionnément et pas du tout de façon unique. Et ce n’est pas votre rédacteur, qui pense avoir vu The Thing (1984) de John Carpenter, une bonne vingtaine de fois, qui vous dissuadera du contraire.