Quelle belle idée que d’avoir réuni de nouveau ces deux comédiens ! Bouli Lanners et Vincent Macaigne s’étaient déjà rencontrés pour Chien de Samuel Benchetrit. Ils sont encore plus complices dans Un coup de maître de Rémi Bezançon, inspiré d’un succès du cinéma argentin. Le premier, césarisé cette année pour La Nuit du 12 de Dominik Moll, y incarne un peintre qui refuse de se plier au diktat de la commercialisation de l’art. Le second joue son meilleur ami galeriste, tentant péniblement de commercialiser son œuvre. Leurs intérêts semblent incompatibles jusqu’au jour où ils ont une idée de génie.

« J’ai trouvé la façon dont le scénario parlait du monde de l’art irrésistible, confie Bouli Lanners. Etant peintre moi-même, j’ai trouvé l’histoire très drôle et très bien vue. » Le comédien livre une prestation tordante en artiste lunaire et borné qui préfère la provocation à la rentabilité. Ses crises devant des clients potentiels ou des critiques sont d’autant plus amusantes qu’elles sont accompagnées des mimiques consternées d’un Vincent Macaigne hilarant.

Du travail d’artiste

« Ce rôle d’un marchand d’art qui essaie vainement de mettre en valeur son poulain tout en espérant sauver sa propre mise offrait de nombreuses possibilités de nuances, nous dit-il. J’espère que la complicité que j’ai construite avec Bouli à la ville se communique à l’écran. » Le réalisateur du Premier jour du reste de ta vie, d’Un Heureux évènement et du Mystère Henri Pick démontre comme toujours la légèreté de sa mise en scène et sa maestria de directeur d’acteurs. « Il a tout suite compris nos natures de comédiens pour nous donner une incroyable impression de liberté, insiste Bouli Lanners. Il a dosé nos performances pour que chacun de nos personnages se complète parfaitement. » Une scène irrésistible dans une salle de bains témoigne de cet équilibre entre burlesque et réalisme.

Un personnage d’assistant (interprété par l’excellent Bastien Ughetto) ajoute encore du piment à un ensemble très réjouissant. « Rémi agit comme un peintre, par petites touches en prenant soin de ne pas faire de tache, ni d’appuyer le trait, s’amuse Bouli Lanners. C’est un véritable artiste. » Avec Un coup de maître, on ne regrette pas de s’être fait une toile.