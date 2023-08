« Il était temps de remettre les adolescents à l’honneur dans Les Tortues Ninja, explique à 20 Minutes, Jeff Rowe coréalisateur de Ninja Turtles Teenage Years au Festival d’Annecy. Je suis fan de la saga depuis très longtemps et j’ai voulu rendre hommage à l’esprit des comics books créés par Peter Laird et Kevin Eastman. » C’est gagné ! Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphaël sont des ados bien dans leur temps pour cette nouvelle mouture.

Les héros souffrent de vivre cachés dans les égouts sans pouvoir partager la vie de gamins de leur âge jusqu’à ce qu’ils croisent la route d’une journaliste aspirante et de mutants encore plus impressionnants qu’eux. « Les créateurs de Spider-Man New Generation nous ont ouvert la voie avec leurs graphismes originaux, insiste Jeff Rowe. Leur succès et leur Oscar nous ont donné un grand espace de liberté. » Dans lequel le réalisateur des Mitchell contre les machines s’est ébattu avec délices.

Un grand espace liberté

Flirtant avec le côté sombre des comics books d’origine, cette nouvelle mouture est régal pour les yeux. « Je suis persuadé que le public actuel souhaite davantage que des dessins formatés, déclare Jeff Rowe. Nous nous sommes beaucoup inspirés du street art pour l’esthétique du film. » New York sale, sinistre mais aussi flamboyante est particulièrement mise à l’honneur en révélant ses dessous et ses quartiers les moins reluisants. Les scènes d’affrontements entre mutants sont sublimes.

Quant aux personnages, ils ont eux aussi suivi une cure de jouvence en étant grandement modernisés. On prendra pour exemple April devenu une jeune femme à la coupe afro et aux rondeurs assumées. « Les animateurs ont brodé sur le héros orignaux comme sur les nouveaux venus. » Kevin Eastman, co-créateur des Tortues Ninja a adoubé le projet.

Seth Rogen au scénario

De véritables ados ont aussi été choisis pour prêter leur voix aux héros tandis que Seth Rogen et Evan Goldberg, acteur et auteurs de triomphe de la « teen comedy » et Sausage Party venaient leur prêter main-forte pour le scénario. « On voulait que le public jeune se reconnaisse dans les Tortues et leurs problématiques comme l’envie d’indépendance et d’acceptation. » Ces thématiques bien traitées font encore aimer davantage un film qui ne boude ni l’humour ni l’action. Le nouvel âge d’or du cinéma passe par Ninja Turtles : Teenage Years.