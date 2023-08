Elles en ont bavé les Tortues Ninja avant de connaître une adaptation aussi inspirée que Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Rowe et Kyler Spears. Ce film d'animation découvert cette année au Festival d’Annecy, est sans doute l'une des meilleures adaptations des comic books créés et autoédités par Peter Laird et Kevin Eastman en 1984.

Un concept génial

De 1987 à 1996, les Tortues Ninja se sont illustrées dans une série de dessins animés tandis qu’une version cinéma en prise de vues réelles voyait le jour en 1990 avant de faire l’objet de plusieurs suites. Elle a été plébiscitée notamment grâce au Jim Henson’s Creatures Shop, studio créateur du Muppets Show et de Dark Cristal, qui a donné vie aux héros. S’ensuivront diverses déclinaisons avec la tentative de création d’une « tortue fille », Vénus, en 1997, vite abandonnée car trop artificielle pour s’incorporer dans la saga.

« Ce triomphe vient d’un concept génial : des tortues mutantes, des ninjas et des adolescents réunis dans des personnages », explique Jeff Rowe, coréalisateur de Ninjas Turtles Teenage Years à 20 Minutes. Si le choix a souvent été fait de rendre la saga plus enfantine, ce long métrage redonne un côté plus sombre aux aventures des quatre frères guerriers tout en restant accessible au jeune public. Les héros n’ont jamais été aussi attachants que dans ces aventures où ils s’interrogent sur leur place dans la société.

Les Tortues Ninja, c’est vraiment de l’or avec une carapace autour ! Et ce nouveau film magnifique aux graphismes ambitieux est bien fait pour que ça dure.