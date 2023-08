Ses fans les confirmeront sans doute : Jason Statham est appétissant. Mais on peut parier qu’aucun être vivant ne le considérera avec autant d’appétit que le mégalodon d’En eaux très troubles de Ben Wheatley Cette suite d’un succès de 2018 réalisé par Jon Turteltaub remet en vedette un requin préhistorique géant qu’on croyait éteint et qui croquerait bien la star et tout ce qui passe à portée de mâchoire. Notons que, comme la bête fait environ vingt mètres, Jason Statham constitue plus un snack qu’un plat de résistance pour son estomac vorace.

Les mégalodons dévorent l’écran depuis longtemps. Les « Megs » comme les appelle familièrement le titre original d’En eaux troubles, sont les ancêtres de Bruce, le requin des Dents de la mer, en encore plus impressionnants. N’écoutant que son courage, 20 Minutes a plongé à leur recherche dans des films souvent improbables tant le goût pour la série Z de ces bestioles semble indiscutable.

Toujours plus nanardesque

En 2004, Megalodon de Pat Corbitt envoie le poisson géant croquer les employés d’une plateforme pétrolière. Ce Jurassic Parc aquatique est involontairement fort rigolo. Sous peine de vexer le gros requin (astuce : c’est une mauvaise idée car il est susceptible), il ne faut surtout pas confondre ce film avec Megalodon (2018) de James Thomas. Le requin s’y fait les dents sur Michael Madsen et un bateau de l’armée américaine sans parvenir à déterminer lequel des deux est le plus coriace.

Comme son titre le laisse imagine, Shark Attack 3, Megalodon (2004) de David Worth fleure bon les embruns du gros nanar avec ses effets spéciaux croquignolets et sa bébête affamée en images de synthèse codées avec les fesses. C’est si ringard et mal fichu que des extraits font un carton sur YouTube. Notre ami le squale ne trouve un rival à sa taille que dans Mega Shark vs Giant Octopus de Jack Perez où il mange, entre autres, un avion en plein vol et le Golden Gate de San Francisco (Burp !).

N’oublions pas sa déclinaison encore plus bad-ass et mieux animée dans le grand bain pour Jurassic World où sous le nom de Mosasaure, il a encore pris en taille et en poids pour semer la terreur. Pas de doute les Mégalodons sont des stars de cinéma. Il n’y a qu’à voir leur sourire plein de dents pour en être convaincus !