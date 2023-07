Ça y est ! The First Slam Dunk de Takehiko Inoue sort en France après un accueil triomphal au Festival d’Annecy. Le film plonge les spectateurs au cœur d’une saga mythique inspirée de l’un des dix mangas les plus vendus dans le monde derrière One Piece, Détective Conan, Naruto et Dragon Ball. Les basketteurs que suit la franchise sont au meilleur de leur forme dans cet anime dynamique.

On suit les aventures mouvementées d’une équipe de basketteurs que Takehiko Inoue adapte lui-même pour le grand écran, 27 ans après l’arrêt de ses mangas disponibles dans une belle édition parue chez Kana. Dans cette suite aux 31 tomes et 101 épisodes de la série, on rencontre Ryota, joueur rebelle frère d’une légende du sport pour une œuvre de près de deux heures qui laisse une large place à des matchs mis en scène avec virtuosité.

Une idée de génie

« L’idée de génie de Takekiko Inoue a été de centrer le film sur un personnage secondaire du manga, explique à 20 Minutes Matthieu Pinon, rédacteur en chef de Otaku Manga. Cela donne un petit plus aux fans et permet à un public nouveau de se passionner pour lui. » Nouveauté et flash-back trouvent leur place au fil d’un récit clair alternant action et introspection dans une superbe animation 3D.

« Le sport a une place beaucoup plus importante au Japon qu’en France, précise Matthieu Pinon. Un jour férié lui est même dédié. Les adolescents sont quasiment obligés de pratiquer une activité sportive dans les clubs de leur établissement scolaire. C’est ce qui explique la popularité des mangas et des Anime consacrés à ces sujets. Il en existe pour tous les sports ! » Le lecteur comme le spectateur peut se passionner pour un protagoniste dont il suit les progrès et qu’il soutient en espérant sa victoire à la fin. « Les ados se retrouvent dans ces récits qui sont tous plus ou moins conçus sur le même modèle. Certaines histoires flirtent avec le fantastique comme Olive et Tom et d’autres sont plus ancrées dans le réel », déclare Matthieu Pinon.

De la page à l’écran

The First Slam Dunk le démontre par l’exemple en jouant sur l’espace et le temps de façon très réaliste pour donner l’impression au public de participer au match. « Takehiko Inoue est parvenu à transposer au cinéma la maîtrise de la gestion du temps qui en fait un maître du manga », admire Matthieu Pinon. C’est maintenant au public français de vibrer à chaque fois que le ballon orange entre dans le panier.