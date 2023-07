Benoît Poelvoorde ? « C’est un bosseur en même temps qu’un partenaire attentif », confie à 20 Minutes, Daphne Pitakia qui lui donne la réplique dans la jolie comédie Sur la branche de Marie Garel-Weiss. Malgré l’air de dilettante qu’il aime à se donner, le comédien belge travaille à fond ses rôles, comme celui de l’avocat véreux qu’il compose avec son ancienne compagne et associée (Agnès Jaoui) et un petit escroc (Raphaël Quenard).

« Le film brode autour de personnages esquintés par la vie, raconte de son côté Benoît Poelvoorde. Ce ne sont pas des héros, mais des êtres qui tentent de se tirer d’affaire entre les aléas de l’existence et leurs propres fêlures. » La réalisatrice de La Fête est finie lui offre un très beau rôle d’homme blessé retrouvant goût à la vie grâce à l’amitié d’une trentenaire aussi cabossée que lui.

L’âme et le postérieur

« Je me mets à nu dans le film, plaisante Benoît Poelvoorde. Je montre mes fesses pour attirer les spectateurs voire les spectatrices. Je m’y prends peut-être un peu tard, mais on m’a dit que la nudité faisait des entrées alors je m’y suis mis ! » Son postérieur n’est pas le seul aspect de sa personne que révèle le comédien dans ce film tendre. Il montre aussi, plus que jamais, sa fragilité. « Je m’attendris avec l’âge, concède-t-il Et j’ai moins peur de me dévoiler dans tous les sens du terme. » Il sait se montrer aussi touchant qu’agaçant avant que le public se laisse progressivement emporter par une performance toute en nuances. « Il faut croire que je m’améliore de film en film, confie-t-il. Même si je me sens parfois in peu « has been », je prends un grand plaisir à mon métier d’acteur et j’avoue que je fais des efforts pour être encore meilleur. »

Cela n’empêche pas Benoît Poelvoorde d’avoir conservé son sens de l’humour ravageur « Le plus dur a été de me baigner dans l’eau très froide, se souvient-il. Ma « machine de guerre » n’en menait pas large : j’ai même cru l’avoir perdue dans l’Atlantique. » Qu’on se rassure, l’acteur affirme qu’il n’en a rien été et que tout va bien du côté de sa virilité. Si on se contente de le croire sur parole sur ce point, on peut constater que son talent est toujours aussi éclatant.