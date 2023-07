Saviez-vous que la Barbie a soufflé 64 bougies cette année ? Autant de décennies où la poupée à la chevelure blonde et au sourire éternel s’est établie comme la figurine de choix pour les enfants. Et les lectrices et lecteurs de « 20 Minutes » n’y ont pas fait exception. Nous leur avons demandé quels souvenirs conservent-ils de Barbie, et à la très grande majorité, le nom de la poupée évoque de beaux moments d’enfance.

Sylvie s’en souvient comme si c’était hier. « 1977 : j’avais 7 ans, j’ai reçu un colis de ma marraine pour mon anniversaire, et dedans, mon rêve ultime : ma 1re Barbie. Aussitôt, je me précipite 3 étages plus bas chez ma copine Pascale pour la lui montrer. Elle veut la prendre, je résiste, on tire chacune de notre côté, et…. Elle lui arrache la jambe ! Je n’ai jamais pu jouer avec ma poupée, mais aujourd’hui, 46 ans plus tard, je la possède toujours. »

Les rêves en vitrine

Pour Françoise, Barbie fait partie de ses souvenirs, hélas frustrés, d’enfance. « En 1959, j’avais 10 ans… Je me souviens d’une poupée brune à cheveux courts qui était exposée dans les magasins et qui coûtait trop cher pour que mes parents puissent me l’offrir. Alors, c’est beaucoup plus tard que je me suis mise à collectionner des poupées Barbie achetées au gré de mes voyages. »

De cette frustration, Yveline s’est assurée d’en faire des moments de joie pour ses (petits) enfants. « J’avais vraiment envie [d’une poupée Barbie, N.D.L.R.] car mes amies ne confiaient jamais leurs poupées à qui que ce soit. De ce fait j’y ai veillé à ce que mes filles en possèdent qu’elles puissent développer leur imagination. Là aussi, je regardais de loin mes filles jouer avec tous les accessoires développés au fil des années. Elles ont appris aussi à leur couper les cheveux ou à les maquiller avec des feutres, cela m’amusait beaucoup. Maintenant, je suis mamie de 5 garçons et de deux petites filles. »

Barbara aussi a longtemps désiré la poupée, sans toutefois en tenir gré à ses parents. « Petite, j’en rêvais, et espérais avoir aussi ma merveilleuse petite boîte rose, comme les autres petites filles… mais malheureusement non ! Le monde de Barbie Mattel des années 1980 est toujours magique encore aujourd’hui ».

Scénaristes en herbe

« J’ai adoré Barbie et j’y jouais beaucoup en inventant des histoires avec ma sœur. J’ai eu du mal à arrêter d’y jouer en devenant ado. Ma sœur a plus vite arrêté. Adulte, je suis devenue collectionneuse de Barbie des années 1980-1990 », se rappelle Mathilde.

« J’avais 24 Barbie et 2 Ken », détaille Maud. « Du coup, j’ai été obligée de créer des histoires où les hommes en étaient à leur 1er mariage puis le second avec des histoires de maîtresses et belles-mères en colère, et le tout bien sûr en contexte de guerre, pour expliquer l’absence d’autres hommes ! ». Les Barbie étaient les « jouets préférés » de Léa. « Je me souviens encore des scénarios que je faisais. En général, elles avaient des familles nombreuses et des maris absents. » Nul doute qu’avec une imagination si foisonnante, nos lectrices auraient pu contribuer aux plus belles heures des Feux de l’Amour.

Collectionnite aiguë

Charlotte compte aussi de nombreuses heures au compteur avec Barbara Millicent Roberts, de son nom complet. « Les Barbie c’est toute mon enfance, des heures à jouer avec ma jumelle ! On en a eu un paquet : féerie a.k.a. Dream glow, fantaisie a.k.a. costume ball, rock star, Benetton, Peach n' cream, ma famille doucoeur… Je les ai toutes gardées… et transmises à mes filles ! Ça m’arrive de jouer avec elles d’ailleurs »

Si Arno est probablement le plus jeune de nos lecteurs à s’être exprimé, il n’en est pas moins un expert sur le sujet. « Je suis né en 2000 et je découvre Barbie grâce à ma cousine qui a eu une magnifique poupée de la série Fashion Fever de 2004. Là c’est le coup de foudre pour elle, je tombe sous le charme de ces Barbie originales qui portent des vêtements tendance et qui ont les visages les mieux réussis de toute la décennie 2000-2010, depuis je ne collectionne que les Fashion Fever de cette ère. »

Si Barbie récolte toute la gloire, notre lectorat conserve toutefois une place à part dans son cœur pour Ken. « Je me souviens du jour ou j’ai reçu en cadeau Ken chevelure magique, le premier Ken avec des « vrais » cheveux, avec sa chemise colorée, il était trop beau ! » nous raconte Elodie.

Ainsi, l’âge ne semble pas avoir de prise sur Barbie, la poupée restant toujours présente dans l’esprit et la vie de nos lecteurs. Allez, il est temps de ressortir la figurine de sa boîte et d’imaginer un nouveau scénario dans son camping-car rose.