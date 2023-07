Christopher Nolan ? « On l’adore », confie Emily Blunt à 20 Minutes. Cette déclaration semble parfaitement résumer ce que ressentent les interprètes d’Oppenheimer au sujet du réalisateur, objet d’un véritable culte de leur part.

« Je dirais oui à tout ce que propose Chris les yeux fermés car j’ai une confiance absolue en lui, confie Cillian Murphy. Je pense qu’Oppenheimer est son meilleur film. Il est au sommet de son art mais est toujours aussi sympa. » L’acteur, bien connu pour la série Peaky Blinders, joue Robert Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique qui donne son titre au film. Il est un fidèle du réalisateur qui l’a dirigé sur les deux Dark Knight mais aussi sur Inception et Dunkerque.

Accessible et marrant

« Chris sait ce qu’il représente pour les acteurs, précise Emily Blunt qui travaille avec lui pour la première fois. Il est conscient qu’il peut être intimidant et fait donc le maximum pour vous mettre à l’aise. » L’actrice ne tarit pas d’éloges sur le réalisateur. « Je n’ai jamais rencontré de metteur aussi concentré et précis, dit-elle. Il est rare de trouver un cinéaste qui soit à la fois un visionnaire et un grand directeur d’acteurs. » Voilà qui va faire plaisir à John Krasinski, époux de l’actrice à la ville qui l’a dirigée dans les deux volets de Sans un bruit. « Christopher Nolan est si accessible et si marrant. Il aime bien qu’on lui raconte des blagues et des ragots ! » poursuit-elle, enthousiaste.

Précis et concentré ? Ce n’est pas surprenant… Mais marrant ? Ce n’est pas l’impression que donne le cinéaste ni dans sa filmographie, ni en interview où il se montre passionnant mais réfrigérant ! « Christopher Nolan est très rigolo dans la vie, je vous assure ! » renchérit Matt Damon qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur Interstellar. L’atmosphère est très détendue sur ses plateaux. Il se met au service les comédiens tout en les dirigeant de façon très pointue. Il n’est absolument pas le génie enfermé dans sa création qu’on pourrait imaginer. Il me fait penser à Francis Ford Coppola qui sait aussi détendre les acteurs. »

Emily Blunt confirme l’analyse de son partenaire. « Chris aime vous taquiner et il prend plaisir à être taquiné en retour !, insiste-t-elle. Les gens qui ne le connaissent pas n’ont aucune idée d’à quel point il peut être drôle. » Peut-être fera-t-il un jour profiter le public de son humour en signant une comédie burlesque mais, pour l’instant, cela semble difficile à imaginer.