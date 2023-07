Fermez les yeux. Vous n’êtes plus au boulot ni devant votre téléphone, mais de retour au réveillon de Noël 1978 (où l’année qui vous arrange). Sous le sapin, les paquets cadeaux s’amassent et lorsque vous déballez le vôtre, une poupée blonde dans un carton rose apparaît. C’est Barbie !

Et maintenant, rouvrez les yeux. Qu’avez-vous gardé de ce souvenir ? Retrouver la figurine fétiche de Mattel chaque année sous votre sapin était une question de vie ou de mort pour vous ? Etiez-vous au contraire parmi celles et ceux qui ont écrit inlassablement au père Noël sans voir leurs vœux exaucés ? Pire encore, avez-vous fait subir d’innommables sévices aux poupées de vos petites sœurs et cousines ? A l’occasion de la sortie en salle du film Barbie, on vous donne la parole pour nous raconter vos meilleurs et pire souvenirs autour de la poupée.