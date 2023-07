« Je n’ai plus l’envie ni la force »… Xavier Dolan annonce arrêter le cinéma

Après l’avoir envisagé l’année dernière, Xavier Dolan arrête le septième art. Le brillant cinéaste de 34 ans annonce dans une interview à El Pais, parue mercredi, arrêter le cinéma.

« Je n’ai plus l’envie ni la force de consacrer deux ans à un projet qui est à peine vu. Je mets trop de passion dans mes projets pour encaisser tant de déceptions. Je finis par me demander si mon cinéma est mauvais et je sais que ce n’est pas le cas », explique le créateur québecois de la magnifique série La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, diffusée sur Canal+ en novembre dernier.









« L’art ne sert à rien »

On a encore un peu de temps avant de le voir disparaître définitivement. Il annonce travailler sur une série HBO en anglais sur laquelle il s’est engagé et ensuite, il s’en tiendra à la publicité. Cette décision semble s’accompagner d’une vision désillusionnée du monde.

Xavier Dolan, qui craint une guerre civile provoquée par l’intolérance, ne cache pas une certaine anxiété. « Je ne vois pas l’intérêt de raconter des histoires quand tout s’effondre autour de nous. L’art ne sert à rien et se consacrer au cinéma est une perte de temps », conclut-il. Quelques mois de vacances suffiront peut-être à le faire changer d’avis ?