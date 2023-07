« Je me serais couché sur la route pour qu’on donne le grand prix à Limbo », a déclaré Cédric Gimenez, président du jury de Reims Polar et réalisateur de Bac Nord et Novembre. Il n’a sans doute pas eu à le faire tant ce thriller signé Soi Cheang est brillant. Il est facile de comprendre pourquoi ce film galvanisant a enthousiasmé Cédric Jimenez et son jury. C’est l’effet que produit ce très beau film très intense qui n’a effectivement pas volé sa récompense.

Ce thriller tourné dans un somptueux noir et blanc suit deux policiers hongkongais et une délinquante qu’ils utilisent comme appât pour attraper un tueur en série. Pendant deux heures, le spectateur court avec eux dans des quartiers sombres, sales, encombrés, cauchemardesques.

L’adrénaline à flux continu

L’héroïne, incarnée par une Cya Liu, (vue récemment dans Sakra, la légende des demi-dieux et sidérante de talent), tente de survivre au cœur de la violence et de la crasse pour une suite ininterrompue de séquences terrifiantes qui assèchent la bouche et titillent les nerfs. « Les ordures servaient à façonner le décor, à habiller le plateau. Les rues réelles ne sont pas aussi sales qu’elles apparaissent dans le film, » explique le réalisateur. Il parcourt un Hong Kong crépusculaire dont les bas-fonds sont propices à toutes les brutalités et à tous les trafics.

Ce que subit la jeune femme laisse pantois. « Son personnage est plein de vie malgré ses souffrances », précise Soi Cheang qui insiste sur sa résilience. Le cinéaste ne la ménage pas davantage que le public malmené d’un bout à l’autre d’un film si rude que l’adrénaline n’est pas envoyée par décharge mais à flux continu. Limbo ravit et impressionne tout en laissant sur les rotules un public qui doit s’assurer d’être assez aguerri pour en supporteur le film avant d’entrer dans la salle.