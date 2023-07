Dans les dictionnaires, il devrait y avoir la photo de Tom Cruise à côté du mot « blockbuster ». Comment fait l’acteur de plus de 61 ans pour être toujours aussi pêchu dans des films toujours plus spectaculaires ? C’est l’une des questions que pose Mission : Impossible - Dead Reckoning - Partie 1 de Christopher McQuarrie.

Son héros, Ethan Hunt, doit sauver le monde. Rien de nouveau. Ce qui l’est, ce sont les enjeux personnels et universels auxquels est confronté le héros. Une arme redoutable, un méchant surgi du passé et une belle voleuse l’attendent dans ce premier épisode d’un diptyque qui fait soupirer un « oooooh » de frustration quand il prend fin.

Prendre du temps pour l’émotion

« Nous avons voulu raconter l’histoire en deux opus car nous souhaitions avoir le temps pour faire passer plus d’émotions », confie Christopher McQuarrie au site de cinéma américain Collider. Et il ne ment pas. Ethan Hun est confronté à des choix difficiles et à des décès douloureux. L’action n’est donc pas le seul élément auquel le cinéaste s’est accroché pour mettre la star en vedette.

Tom Cruise, élégant, l’a laissé aussi donner une belle place à ses partenaires féminines (Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Pom Klementieff) et masculines (Simon Pegg, Ving Rhames et Esai Morales).

On s’intéresse suffisamment à ces personnages pour que leur sort ne laisse pas indifférent, ce qui est très malin d’autant que l’intrigue, efficace, tient mieux la route que les cascadeurs du film.

Mieux que prévu

Mais, bien évidemment, le point fort de l’affaire vient de scènes de cascades hautement vantées pendant la promotion du film. Surprise : elles sont encore plus étonnantes que ce qu’on espérait ! Tom Cruise a payé de sa personne, accroché à un wagon de train ou sautant en parachute assis sur une moto depuis une falaise. C’est époustouflant.

Pas seulement parce que l’acteur met un point d’honneur à effectuer ses cascades lui-même, mais parce qu’il semble considérer cette prise de risques comme parfaitement naturelle. Le suspense est là, certes, mais la grâce de Tom Cruise rend l’ensemble magique, transformant le spectateur en enfant émerveillé.

On plaint les autres blockbusters qui vont se mesurer à Mission : Impossible Dead Reckoning - Partie 1 cet été. Ils auront du mal à arriver au niveau de maestria dans le divertissement qu’offrent Tom Cruise et Christopher McQuarrie pour cette première partie réussie au-delà de nos attentes.