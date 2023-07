Catherine Corsini n’est pas du genre à se laisser faire ! Elle défend bec et ongles Le Retour, film puissant découvert à Cannes en mai dernier et victime de rumeurs de maltraitance sur le tournage. « Je suis droite dans mes bottes, explique-t-elle à 20 Minutes. Nous n’avons reçu aucune plainte : les interprètes et l’équipe nous soutiennent. Il est maintenant temps de parler du film lui-même et de ne pas lui faire payer une polémique ridicule et des accusations injustes. »

Le Retour, c’est l’histoire très touchante d’une nounou (jouée par Aissatou Diallo Sagna, découverte et césarisée grâce à La Fracture, le précédent film de Catherine Corsini) qui revient en Corse pour la première fois des années après la mort de son mari originaire de l’île. Ses deux filles adolescentes l’accompagnent pour un séjour où passé et présent s’entremêlent autour de femmes à plusieurs âges de leurs vies. « J’ai voulu mettre en avant une image positive des jeunes filles racisées, loin des idées reçues qui sont souvent véhiculées à leur sujet », précise la cinéaste.

Rien de choquant

« C’est un film très doux qui n’ouvre la porte à aucune polémique quand on le voit, mais encore faut-il que le public connaisse son existence, précise Elisabeth Perez, productrice du film, à 20 Minutes. Notre crainte est qu’il soit invisibilisé par ces histoires alors que l’Inspection du travail vient de m’annoncer verbalement qu’il n’y avait pas matière à poursuites. » Effectivement, quiconque découvrira Le Retour n’y verra pas la moindre scène choquante, mais fera la connaissance de deux jeunes comédiennes brillantes : Esther Gohourou et Suzy Bemba, nouvelles venues remarquables dans des rôles de sœurs aux caractères opposés mais complémentaires. « C’est pour mes actrices que je me bats, martèle Catherine Corsini. Elles ont fait un travail remarquable et méritent que le film soit vu pour leurs performances. » Ses héroïnes emportent l’adhésion par leur énergie vitale et leur fraîcheur. On promet une belle carrière à ces inconnues qui devrait ne pas le rester très longtemps.

Le Retour, film aussi émouvant que généreux, est gorgé d’une telle tendresse pour ses personnages qu’on ne peut que lui souhaiter de pouvoir rencontrer son public.