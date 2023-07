Passer une soirée entre Karin Viard et Alex Lutz, c’est ce que propose Une nuit, découvert au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. L’acteur se dirige de nouveau au cinéma après avoir été césarisé pour Guy en 2019. Au programme, la rencontre impromptue d’un couple qui s’engueule comme du poisson pourri dans le métro avant de faire passionnément l’amour et de vivre ensemble quelques heures de tendresse et de remise en question de leur vie. Ils ne disposent que de quelques heures : chacun d’eux est marié et parent.

C’est en voyant deux personnes se disputer dans une rame de métro que l’idée d’Une nuit est venue à Alex Lutz. « Leur engueulade était pleine de charme, confie-t-il. On finissait par se dire qu’ils avaient l’air de se plaire. J’ai noté leur échange dans un carnet. » Karin Viard entre dans sa danse avec une grâce et une énergie fracassante. Tous deux ont rarement été aussi beaux que filmés par le chef opérateur Hadrien Bichet et la cadreuse Eponine Momenceau lors d’un tournage parisien qui n’a duré que quatorze jours.

Des personnages aimables et aimés

Passion, explications, coup de cœur et coups de tête permettent à la relation de se développer entre ses deux êtres qui n’ont qu’un temps limité ensemble et sont donc contraints de mettre les bouchées doubles pour vivre leur relation. « La question du temps, de ce qu’on en fait, de ce qu’on loupe, de ce qu’on gagne est pour moi une matière infinie de scénario, d’histoires à raconter », déclare Alex Lutz. Il entraîne ses personnages dans un tourbillon d’émotions jusqu’à un retournement prévisible mais qui ajoute à l’implication du spectateur dans leur histoire.

L’alchimie évidente qui habite les acteurs apporte un souffle d’air chaud à ce pas de deux aux saveurs douces-amères. Alex Lutz confirme la délicatesse de sa mise en scène mettant en lumière sa partenaire qui lui donne le meilleur de son talent. « J’avais envie d’interroger le couple le temps d’une nuit », précise Alex Lutz. Cette réflexion qui mène le duo d’un photomaton, à une fête d’étudiants, sur les bords de Seine puis dans un club libertin touche par sa tendresse. La justesse d’Une nuit naît de l’intimité qui se développe entre le public et le duo d’amants. On sent qu’Alex Lutz aime ses personnages et on les aime aussi par capillarité.