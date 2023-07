Mais quel acteur ! Joel Edgerton s’impose en maître de son art entre Sigourney Weaver et Quintessa Swindell dans le polar Master Gardener de Paul Schrader découvert au Champs-Elysées Film Festival. Il y incarne un horticulteur dévoué qui renoue avec un passé violent lorsqu’il se retrouve déchiré entre sa patronne autoritaire et la petite-nièce de cette dernière devenue son apprentie.









« Travailler avec Paul Schrader était une consécration, avoue Joel Edgerton à 20 Minutes. Se trouver face au scénariste de Taxi Driver était très intimidant. » Ce troisième volet d’une trilogie sur la rédemption ouverte avec First Reformed (sorti le mois dernier en DVD par L’Atelier d’images) et The Card Counter (sorti en salle en 2021) met le comédien au centre d’un drame poignant et d’un cas de conscience. Doit-il privilégier son confort ou un sens du devoir titillé par les actions qu’il a commises autrefois ?

La sobriété comme mot d’ordre

« Paul m’a demandé d’en faire le moins possible, se souvient Paul Schrader. Il m’a appris la sobriété, une leçon dont j’avais sans doute besoin. Il estimait que les sentiments de mon personnage devaient sourdre de moi sans que j’aie besoin de les exprimer par ma physionomie. » Ce monolithe imperturbable occupe l’écran avec un charisme écrasant. On pense à des grands noms d’autrefois comme Robert Mitchum (La Nuit du chasseur) car Joel Edgerton n’a besoin que d’apparaître pour faire comprendre la puissance du héros qu’il incarne.

« Cela rend d’autant plus choquant le moment où il passe à l’action, souligne ce dernier. Il sort de ses gonds et brise les barrières de protection qu’il s’est forgées. Le résultat est dévastateur. » Le spectateur, sidéré, comprend alors d’où vient cet homme trop calme et à quel point il peut être dangereux. « Paul Schrader ne multiplie pas les prises, explique Joel Edgerton. Il prend le temps de vous expliquer précisément ce qu’il attend de vous ce qui est très rassurant. C’est pour moi la marque d’un grand réalisateur comme peut l’être Jeff Nichols qui m’a dirigé dans Loving. »

La collaboration entre le comédien et le réalisateur a porté ses fruits avec Master Gardener. « Ethan Hawke et Oscar Isaac, qui ont tourné dans ces deux précédents films, m’avaient prévenu que les conseils de Paul changeraient ma conception de mon métier », déclare Joel Edergton. Le public sort lui aussi gagnant de leur rencontre.