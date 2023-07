Ce succès de la série animée « made in france » crée par Thomas Astruc se poursuivra-t-il bientôt en film ? Miraculous, production hexagonale est à l’origine une série de huit cents épisodes lancés en 2015 avant de devenir un long métrage réalisé par le producteur Jérémy Zag. « La série raconte une histoire d’amour qui se passe à Paris et qui met en scène des super-héros iconiques, explique ce dernier à 20 Minutes. La série a cartonné partout car cela parle à tout le monde. Nous avons donc repris ces éléments dans le film. »

Ladybug et Chat noir, justiciers charismatiques, unissent leurs forces contre le redoutable Papillon dans ce qui, dans la version long-métrage animé, est devenu une comédie musicale. « Ajouter des chansons permettaient d’ouvrir la porte à des gens qui ne connaissent pas la série, notamment les parents des plus jeunes spectateurs qui pourront découvrir un condensé de l’intrigue avec leurs enfants. »

Une comédie musicale animée

Le mélange de genres est ancré dans l’ADN de Miraculous qui se voulait à la base un cocktail entre les mangas des années 1980 et les superhéros Marvel. « C’est ce qui a emballé un large public, souligne Jérémy Zag. On en a usé de même pour le film où on a cherché à faire un croisement entre La Reine des Neiges et Spider-Man. Au cinéma, les sentiments des héros s’expriment en chanson ce qui favorise l’immersion des spectateurs sans être trop explicatif. »

Grand changement également : la qualité de l’animation a été revue à la hausse par rapport aux épisodes de la série. « On avait un budget de 15 millions d’euros pour 26 demi-heures à la télévision, ce qui permettait de faire l’une des séries des plus qualitatives sur petit écran, insiste Jérémy Zag. Il était indispensable de faire mieux pour le cinéma, plus exigeant, où nous avons bénéficié de 80 millions d’euros pour 90 minutes. » Et le réalisateur de chanter les louanges des nombreux animateurs français qui ont participé au développement du film. « Si les thématiques universelles de Miraculous expliquent son succès international, la maestria de nos artistes est aussi un atout capital. »

Conçus, à l’origine, pour séduire les enfants jusqu’à 12 ans, ces superhéros ont de beaucoup dépassé leur cœur de cible et devraient encore l’élargir grâce au cinéma. Miraculous, le film va être distribué dans plus de 150 pays. De quoi rendre optimiste pour le succès mondial de la franchise.