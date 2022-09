C’est une réussite ! Le Jury de la 48e édition du Festival de Deauville présidé par Arnaud Desplechin a récompensé plusieurs de nos coups de cœur. Il a décerné son Grand Prix à Atfersun de Charlotte Wells découvert à la Semaine de la critique cannoise, également lauréat du Prix de la Critique.

Le prix du Jury a été décerné à Palm Trees et Power Lines de Jamie Dack tandis que War Pony de Gina Gammell & Riley Keough, Caméra d’or 2022 à Cannes a aussi reçu le prix de Jury et celui de la Révélation, présidé par Elodie Bouchez. Emily the Cirminal de John Paton Ford a reçu le prix du public.

Comme le faisaient remarquer à 20 Minutes Andréa Bescond et Eddy de Pretto, membres du jury de la Révélation, l’adolescence est au centre de nombreuses œuvres sélectionnées et distinguées. Ce thème a régné sur la manifestation comme celui de la vie difficile des laissés pour compte de l’Amérique.

Quand l’Amérique perd ses paillettes

Le bouleversant Aftersun évoque avec délicatesse les souvenirs imprécis d’une jeune femme lors de vacances avec son père lorsqu’elle était enfant. War Pony montre la vie de gamins luttant contre la misère dans une réserve indienne et Palm Trees and Power Lines brosse le portrait d’une lycéenne tombée sous l’emprise d’un adulte. Ce trio d’œuvres très réussies montre que l’Amérique s’éloigne du rêve auquel on l’a longtemps associée. Il en est de même pour l’attachant Emily the Criminal qui fait découvrir les méfaits d’une arnaqueuse falsifiant des cartes de crédit pour rembourser son énorme prêt d’étudiante.

Hier soir, l’Usine à rêves a aussi montré ses dessous devant une salle bondée avec Blonde d’Andrew Dominic, production Netflix révélant le côté sombre de la vie de Marilyn Monroe. Ana De Palmas a reçu le trophée du « Nouvel Hollywood » pour son incarnation inspirée de la star. Pendant la semaine, Jesse Eisenberg et Thandiwe Newton s’étaient également vu décerner un trophée pour leur carrière devant des fans enthousiastes.

La France bien représentée

Deauville s’est également ouverte aux grands moments du Festival de Cannes et au cinéma français. On retient particulièrement la touchante histoire de fantôme Falcon Lake, premier long-métrage de Charlotte Le Bon, le film d’horreur La Tour, signé Guillaume Nicloux et La Grande magie, conte envoûtant de Noémie Lvovsky.

Le Festival de Deauville a réservé de belles surprises françaises et américaines pour cette édition 2022 solidement charpentée qui confirme l’amour de la manifestation pour tous les genres de cinémas.