Michael Feeney Callan a bien mérité son prix littéraire reçu au Festival de Deauville ce mercredi soir. Il a mis quinze ans à donner vie à l’ouvrage Robert Redford, passionnant pavé de 750 pages paru aux éditions La Trace.

La pédagogie dans la peau

La star d’Out of Africa et de L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux apparaît dans toute sa complexité sous la plume de l’auteur. « Robert Redford est tout autant un professeur qu’un acteur, confie l’heureux lauréat. Il a la fibre de la pédagogie dans la peau. » Michael Feeney Callan a pris le temps de rencontrer l’artiste à de nombreuses reprises pour dessiner un portrait foisonnant illustré par des témoignages de ses proches. Au fil des pages, on croise des stars comme Meryl Streep, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Brad Pitt ou Tom Cruise.

« Ce qui différencie Robert Redford des autres acteurs, c’est son besoin de partage et d’enseignement, insiste l’auteur. C’est pour cela qu’il a créé le Sundance Institute ou festival de Sundance, un lieu magique ouvert à la diversité où les débutants peuvent apprendre des plus grands noms du cinéma. Il a été un précurseur dans ce domaine. » La filmographie de Robert Redford est, elle aussi, exceptionnelle. « Quand vous regardez l’ensemble de ses films, vous pouvez voir un puzzle qui forme une image complète de l’Amérique dont il révèle toutes les facettes. » Des œuvres comme Les Hommes du président, Quiz Show ou Et au milieu coule une rivière sont quelques exemples de sa versatilité. « Il s’est longtemps impliqué dans la vie politique en militant aussi pour l’écologie », insiste l’écrivain.

Depuis la mort de son fils David James, décédé d’un cancer en 2020, Robert Redford, 86 ans, vit retiré du monde. Le livre de Michael Finney Callan lui donne malgré tout une nouvelle jeunesse.