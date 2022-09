« La musique du Grand Bleu, elle est marrante, elle est fun, elle est cool », lance Eric Serra. De toutes les bandes originales qu’il a composées pour Luc Besson, ce n’est pas celle qui l’impressionne le plus (il préfère celle de Léon), mais le musicien en apprécie « la spontanéité, la légèreté et la fraîcheur ».

Il faut dire que la partition planante du Grand Bleu, aussi enveloppante que les posters qui tapissaient les murs des chambres d’ados à la fin des années 1980, il s’en est vendu plus de quatre millions en CD, un record pour un film français. Eric Serra l’a conçue dans l’idée de traduire au mieux les sensations des plongeurs en apnée.

Pour célébrer les 30 ans du film en 2018, le compositeur avait rempli deux soirs de suite la Seine Musicale pour de mémorables cinéconcerts. Une tournée devait suivre en 2020, interrompue et reportée à cause du Covid-19 puis à cause « d’un petit souci de santé ». La revoici : 22 nouvelles dates à partir du mercredi 14 septembre à Nantes.

A votre avis, pourquoi Le Grand Bleu est toujours, 34 ans après la sortie du film, la bande originale française la plus vendue de tous les temps ? L’avez-vous écoutée en boucle ? Que vous inspirait-elle ? Racontez-nous vos souvenirs du Grand Bleu et de sa musique mythique.