Thandiwe Newton était très émue de recevoir l’hommage que lui a réservé le Festival de Deauville et en écoutant le discours vibrant que lui a réservé Julie Gayet. « C’était un moment fort dans ma carrière, comme la consécration d’années de travail », confie la star de la série Westworld à 20 Minutes.

Thandiwe Newton croit que le cinéma « peut changer le monde » (prononcer Tande-aïe-vi «) a abandonné son prénom de Thandie, qu’elle avait adopté au début de sa carrière, pour reprendre celui que lui a donné sa mère originaire du Zimbabwe. « Cela aurait été impensable il y a quelques années, déclare la comédienne de 49 ans, mais aujourd’hui, la diversité est beaucoup mieux acceptée. Hollywood vit une révolution pacifique. »

Elle ne se laisse pas marcher sur les boots

La comédienne s’en réjouit d’autant plus qu’elle a subi des abus sexuels sur l’un de ses premiers tournages alors qu’elle n’avait que 16 ans. « J’ai mis longtemps à admettre que j’avais été agressée, précise-t-elle, mais quand je l’ai compris, j’ai su qu’il fallait que les choses changent pour que plus aucune jeune actrice ne se retrouve exposée ainsi. » Thandiwe Newton s’est alors engagée pour la protection des femmes et la visibilité des Noirs au cinéma. « Quand j’ai débuté, il n’y avait personne pour faire valoir mes droits, se souvient-elle. Les réalisateurs étaient considérés comme des demi-dieux et les producteurs comme des divinités à part entière. Il était inimaginable de ne pas leur obéir. »

A Deauville, l’actrice a présenté God’s Country de Julian Higgins où elle incarne une enseignante qui ne se laisse pas marcher sur les boots dans une petite ville de montagne. « Des créateurs comme Jordan Peele ont beaucoup contribué à favoriser le changement dans les mentalités, insiste-t-elle. Je n’aurais jamais pu jouer un premier rôle de ce type avant qu’il s’empare du cinéma de genre pour révéler au grand public une image valorisante des Noirs. » Pour Thandiwe, la lutte est finie du moins pour l’instant. « J’estime être parvenue à ce que je désirais mais je pratique le Ubuntu, concept de fraternité et d’humanité qui implique de changer soi-même pour faire évoluer les autres. »

Après l’ultime saison de Westworld, elle va participer à une autre série encore tenue secrète qu’elle qualifie de « gros projet » et poursuivre son travail de productrice. « Le cinéma est instructif car il permet de vivre des expériences par procuration et peut aider à changer le monde. » Nul doute que Thandiwe Newton contribue à le rendre meilleur.