Inutile de parler de retraite à Sigourney Weaver. Comme elle l’a expliqué lors d’un entretien accordé au magazine Interview, l’actrice de 72 ans ne voit pas pourquoi elle arrêterait un travail qui la stimule autant. Toutefois, il n’est pas rare qu’elle soit la personne la plus âgée sur ses tournages, ce qui n’est pas sans la faire réfléchir.

C’était de nouveau le cas sur celui de Call Jane, son prochain film, dont elle partage l’affiche avec Elizabeth Banks. « Je devais être la personne la plus âgée sur le tournage. Alors oui, il y a toujours un moment où je me dis, "Oh mon Dieu, ça recommence" », a concédé la star d’Alien. « Puis je ressens la joie explosive de donner vie à cette personne. Et c’est la chose la plus stimulante du monde », a poursuivi Sigourney Weaver.

La joie du métier

Un avis que rejoint Elizabeth Banks, également présente lors de l’entretien. « J’espère ne pas (prendre ma retraite bientôt), parce que j’aime probablement ce que je fais plus que jamais », a livré la star de Hunger Games.

Quoi qu’il en soit, Sigourney Weaver n’est pas près de déserter les affiches et on la retrouvera dès décembre prochain dans la suite si attendue d’Avatar.