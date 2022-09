Gilles Lellouche vit un pur cauchemar dans le thriller Kompromat. Ce suspense librement inspiré d’une histoire vraie confronte un Français à un terrible complot basé sur de faux documents. C'est le « Kompromat » du titre, une opération destinée à mettre hors d’état de nuire les ennemis d’un pouvoir en place fomentée par les Services Secrets russes en 2017.

« J’aime ces personnages de types ordinaires qui sont obligés de s’adapter à des situations extraordinaires, précise Gilles Lellouche. J’ai été fasciné par l’histoire de ce type innocent et emprisonné dans un pays hostile. Le piège que se referme sur lui est épouvantable. » Accusé de pédophilie, le malheureux expatrié n’a d’autre solution que de s’évader s’il souhaite avoir une chance de revoir son pays.

Dans un engrenage impitoyable

Le réalisateur Jérôme Salle a retrouvé le scénariste et romancier Caryl Férey dont il avait déjà adapté Zulu (2013), pour bâtir le périple de ce Français abandonné en Russie. De son incarcération à son évasion, le récit haletant ne laisse pas une seconde de répit au public qui prend fait cause pour ce Monsieur Tout-le-monde traqué. Joanna Kulig, révélée dans Cold War et toujours épatante, se montre un excellent atout pour l’évadé en confirmant aussi que la Russie n’est pas un lieu de tout repos. C’est même le moins qu’on puisse dire !

« L’envie de vivre de mon personnage et sa pugnacité m’ont motivé », reconnaît Gilles Lellouche. Il a tiré le meilleur parti d’un tournage en plein confinement en Lituanie pour étoffer sa composition. « L’ambiance crépusculaire et l’isolement que nous étions contraints de vivre ont très certainement servi ma prestation. Nous vivions sous la menace qu’un cas de Covid vienne interrompre le tournage », se souvient le comédien.

Gilles Lellouche fait montre d’autant de combativité que de sensibilité dans Kompromat. Après les succès de Bac Nord de Cédric Jimenez où il campait un policier et d’Adieu Monsieur Haffmann où il jouait un collabo, il s’impose une fois de plus comme un acteur versatile en passe de devenir un poids lourd du cinéma d’action français. « J’ai de plus en plus envie de rôles complexes qui me permettent de plonger au plus profond de moi-même », confie-t-il. Celui de Kompromat correspond parfaitement à cette description.