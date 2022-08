Les superhéros Marvel n’ont pas le monopole des multivers ! Dans Everything Everywhere All at Once, les « Daniels » (Daniel Scheinert et Daniel Kwan, connus pour Swiss Army Knife) en font une démonstration brillante et délirante en embarquant Michelle Yeoh dans des mondes frappadingues où les habitants peuvent avoir des doigts en forme de hot-dogs et où les portails spatiaux temporels peuvent prendre la forme de plugs anaux.

« On trouvait amusant de montrer comment une mère de famille est capable de s’adapter à toutes les situations surtout quand il s’agit de sauver les siens » explique Daniel Scheinert à 20 Minutes. Et ça fonctionne au-delà des espérances les plus folles des réalisateurs. Un accueil triomphal aux Champs-Elysées Film Festival et près de 100 millions de dollars au box-office international le démontrent brillamment.

Une comédie mais pas que

« Daniel Kwan a puisé les souvenirs de sa famille pour créer celle de l’héroïne puis on a peaufiné l’histoire ensemble en s’appuyant sur la personnalité de Michelle Yeoh », se souvient le cinéaste. Le duo invite le spectateur à suivre cette femme dépassée dans un voyage loufoque. Elle y découvre les existences qu’elle aurait pu vivre avant d’être confrontée à une terrible menace qui permet à la comédienne, qui fut l’héroïne de Tigre et dragon, de faire une démonstration de ses talents pour les arts martiaux.

« Il est évident que le succès du film a été une bonne surprise pour nous, reconnaît Daniel Scheinert, mais il n’est pas que cela. Il prouve que le public n’a pas envie que de produits formatés et qu’il peut se montrer réceptif à des œuvres irrévérencieuses et atypiques qui bouleversent ses habitudes. » Everything Everywhere All at Once (qu’on peut traduire par « Tout, partout et tout à la fois ») mérite son titre en cochant toutes ces cases. Ces aventures un tantinet foutraques ne laissent pas une seconde de répit au spectateur en métamorphosant son héroïne en patronne de laverie, en danseuse, en star de cinéma ou en cuisinière mais surtout en cheffe d’une famille au bord de l’implosion.

« Le film n’est pas qu’une comédie, insiste Daniel Scheinert, il évoque aussi la difficulté que peuvent avoir les immigrés à répondre aux injonctions de réussites que leur imposent leurs proches restés au pays. » Michelle Yeoh, guerrière bouleversante face à une Jamie Lee Curtis méconnaissable en fonctionnaire odieuse, fait passer de nombreuses émotions au cœur de l’action. Everything Everywhere All at Once est un ovni dont on ressort épuisé mais heureux d’avoir exploré les multivers en si bonne compagnie.