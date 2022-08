Harry Styles n’est pas près de remettre les pieds dans les plateaux de tournage hollywoodiens. Après avoir fait ses débuts devant la caméra de Christopher Nolan dans Dunkerque (2017), la pop star a enchaîné les rôles et autres caméos jusqu’à devenir un comédien de premier choix pour les studios. Mais Harry Styles est déjà lassé.

« Je n’imagine pas faire un film avant un certain temps. Je pense qu’il y aura à nouveau un moment où j’en aurai envie. Mais quand vous faites de la musique, il se passe quelque chose. On se sent vraiment créatif, et ça nourrit des choses », a-t-il expliqué à Rolling Stone. « Une grande partie du métier d’acteur consiste à ne rien faire, à attendre. Et si c’est la pire partie, alors c’est un assez bon travail. Mais je ne trouve pas cette partie du métier si épanouissante. J’aime le faire sur le moment, mais je ne pense pas que je le ferai souvent. »

Rien ne remplace la scène

En fait, pour Harry Styles, l’expérience de la scène offre une gratification instantanée à la différence du long processus de production qu’implique la réalisation d’un film. « Dans la musique, il y a une telle réponse immédiate à ce que vous faites. Vous terminez une chanson et les gens applaudissent », a-t-il continué. « Lorsque vous filmez et qu’on crie "coupez" », une partie de vous s’attend peut-être à ce que tout le monde commence à applaudir, (mais) ce n’est pas le cas. Tout le monde, évidemment, retourne à son travail, et vous vous dites : "Oh, merde, c’était si mauvais ?" »

Et si cette nouvelle vous attriste, sachez que vous aurez encore deux occasions de voir Harry Styles à l’écran avant qu’il ne déserte les affiches pour un temps puisqu’on le retrouvera dans Don't Worry Darling et My Policeman, deux films dont la sortie est fixée à cet automne.