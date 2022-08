Aujourd’hui, Ryan Gosling se considère avant tout comme un père avant d’être un acteur. C’est pourquoi il pense d’abord à ses filles, Amada Lee (six ans) et Esmeralda Amada (sept ans), toutes deux nées de son union avec Eva Mendes, lorsqu’il choisit ses rôles. Par exemple, avec The Gray Man, le film d’action Netflix de l’été dans lequel il campe un agent secret et tueur implacable au côté de Chris Evans, le comédien a eu l’opportunité d’emmener sa famille dans les nombreux endroits du globe où le tournage se déroulait.

« Quelque part, je suis un père avant tout, et une des raisons pour lesquelles j’ai fait le film était l’opportunité d’aller dans ces lieux intéressants avec mes enfants », a-t-il confié au Daily Mail. « Vous savez, c’est amusant, quand on est allés en France, on a tout fait – on est allé au Louvre et toutes ces choses-là. Et maintenant quand je leur demande, “Qu’est-ce qui vous a plu le plus en France ?”, elles disent, “La corbeille de fruits à l’hôtel”. »

Pourquoi jouer Ken ?

Et concernant Barbie dans lequel Ryan Gosling va incarner Ken auprès de Margot Robbie, ce sera pour lui l’occasion d’initier ses filles à son travail d’acteur.

« Ce n’est pas que je le fasse nécessairement pour elles, mais c’est la première fois, je pense, qu’elles comprennent un peu (ce que je fais). Même si elles ne peuvent pas trop comprendre pourquoi je veux jouer Ken, parce que personne ne joue avec Ken. Mais c’est pour ça qu’on doit raconter son histoire », a-t-il conclu, faisant au passage la promotion du film dont la sortie est prévue pour 2023.