Vesper Chronicles de Kristina Buozyte et Bruno Samper, c’est de la science-fiction européenne excitante à souhait. Le duo de Vanishing Waves poursuit son exploration esthétique et philosophique : Krystina Buozyte et Bruno Samper contraignent cette fois une jeune fille débrouillarde à survivre dans un monde dont les ressources naturelles sont monopolisées par des individus mystérieux.

« Nous avons bien évidemment voulu parler d’écologie, confie Bruno Samper à 20 Minutes. Notre film est une fable futuriste qui interroge sur ce qui se passe aujourd’hui. » Les cinéastes ont confié le rôle principal de leur film à Raffiella Chapman, une future star dont le charisme et le talent éclairent cette histoire sombre.

Les décors les plus réalistes possibles

« Nous avons tourné les extérieurs en Lituanie, précise Bruno Samper, car nous souhaitions que notre héroïne évolue dans des décors le plus réalistes possibles. » Le chef-opérateur Feliksas Abrukauskas s’est inspiré de l’école flamande, et plus particulièrement de Rembrandt, pour plonger le spectateur dans des tableaux vivants dont la beauté surprend constamment.

« Produire de la science-fiction en Europe n’a rien de facile, insiste Bruno Samper. Nous avons essayé de tirer le meilleur parti d’un budget minuscule pour offrir un film spectaculaire. » Ce pari est gagné car Vesper Chronicles en met vraiment plein la vue en alliant une histoire forte à des effets spéciaux simples mais efficace. Cette œuvre sort du tout-venant de la production pour surprendre, émouvoir et charmer. Elle mérite vraiment de ne pas passer inaperçue.