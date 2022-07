« 50 ans, 50 heures. » C’est la promesse faite par « Le Méliès » pour son week-end anniversaire de vendredi à dimanche. Vous l’aurez compris le cinéma public de Montreuil (Seine-Saint-Denis) fête ses 50 ans et propose un marathon de films qui retrace l’histoire des 50 dernières années du 7e art.

Sur trois soirs et deux nuits, les spectateurs auront droit à 50 heures de cinéma en continu, pour 3,50 euros la séance. Du hollywoodien avec une « nuit Nolan » et une autre consacrée au Parrain, au plus censurable avec des films interdits aux moins de 18 ans, en passant par des films d’animation ou des westerns. Le Méliès se tourne aussi vers le futur avec des films en avant-première – deux par soir – dont Avec amour et acharnement de Claire Denis. Vincent Lindon​, au casting du film et président du Festival de Cannes 2022, sera l’une des personnalités présente lors de cet anniversaire.