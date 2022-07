C’était l’un des chocs du dernier Festival d'Annecy. Le Monstre des mers de Chris Williams, disponible sur Netflix ce vendredi, est une merveille d’aventures qui ramène le spectateur aux temps où les dragons marins étaient pourchassés sans relâche.

« Ce film était une façon de rendre hommage aux contes qui me faisaient rêver pendant mon enfance, mais en les adaptant aux gamins d’aujourd’hui », explique à 20 Minutes le réalisateur qui s’est fait connaître par Les Nouveaux héros et Volt, star malgré lui . Un vieux loup de mer, son second plus dynamique et une orpheline intrépide se font voler la vedette par de très grosses bêtes notamment Rouge, une sorte de baleine amphibie dont on va découvrir qu’elle n’est peut-être pas si féroce que ça.

Un souffle épique sur l’écran

La qualité ahurissante de l’animation, tant pour les visages que pour les paysages et les bestioles plus ou moins grosses, émerveillent dès les premières images. La mise en scène de Chris Williams fait passer un souffle épique sur un ensemble qui rappelle L’Ile aux pirates, Moby Dick ou les ouvrages fantastiques de Jules Verne. « J’ai voulu aussi interroger les bases des légendes et inviter le public à une réflexion plus actuelle », insiste Chris Williams.

Son film aux scènes d’action spectaculaires se double d’un conte écologique qui aborde les questions de responsabilités et de filiation. Cela rend Le Monstre des mers recommandable pour toute la famille. Sans mièvrerie, ni violence, cet excellent film fait passer un incroyable souffle épique sur l’écran. L’animation n’a plus rien à envier aux prises de vues réelles en termes de divertissement. Tout le monde à bord !