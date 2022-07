Il a fallu attendre 13 ans, mais c’est bon, Avatar 2, sous-titré La Voie de l’eau, sort le 14 décembre prochain dans les salles, suivi par trois autres suites tous les deux ans, soit en 2024, 2026 et 2028. Un rythme soutenu, auquel ne nous avait pas habitués James Cameron qui avait déjà mis plus de dix ans entre Titanic et le premier Avatar. Surtout que le réalisateur ne se fait plus tout jeune, et va sur ses 68 ans. Alors, pourquoi pas ne pas passer le flambeau ? Il y pense.

Passer le relais à un réalisateur de confiance

« Les films Avatar en eux-mêmes sont dévorants, explique le cinéaste au magazine anglais Empire, comme le rapporte le site de Première. Il y a d’autres choses que je développe qui sont également excitantes. Je pense qu’éventuellement au bout d’un certain temps – je ne sais pas si ce sera après le 3 ou le 4 – j’aurais envie de passer le relais à un réalisateur en qui j’ai confiance pour qu’il reprenne la main, comme ça, je pourrais faire d’autres choses qui m’intéressent aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. »

Il ne sait d’ailleurs pas s’il y aura bien des Avatar 4 et 5, tout dépendra du succès du deuxième film. Le troisième, lui, est déjà dans la boîte et sortira donc en 2024.