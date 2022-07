Le nouvel Astérix fait monter la pression. Pathé a dévoilé ce lundi la toute première affiche de ce nouvel épisode réalisé par Guillaume Canet, qui y jouera aussi le personnage principal. A ses côtés, Gilles Lellouche tiendra le rôle d’Obélix, jamais très loin de son fidèle Idéfix, en témoigne cette première image.

Découvrez l’affiche teaser de ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU avec #GuillaumeCanet et #GillesLellouche !

Un film de #GuillaumeCanet, le 1er février 2023 au cinéma.@asterixofficiel#AstérixEtObélix #AstérixEtObélixLEmpireDuMilieu pic.twitter.com/WpDMFAZ64Y — Pathé Films (@PatheFilms) July 4, 2022

Intitulé Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, ce nouvel épisode relatera une histoire complètement inédite des aventures des Gaulois, ne s’inspirant pas d’une bande dessinée existante. Le pitch ? « L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays », rapporte le site Allociné.

Une pluie de stars

Dans les salles obscures le 1er février 2023, ce film est déjà l’un des événements cinéma les plus attendus de l’an prochain. Aux côtés de Guillaume Canet et Gilles Lellouche, les spectateurs découvriront Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre mais aussi Jonathan Cohen, Orelsan, Audrey Lamy ou encore Chicandier.