Un biopic ambitieux. Après Edith Piaf et Grace Kelly, le réalisateur Olivier Dahan se penche sur la vie d’une grande femme d’Etat, icône de la lutte pour les droits des femmes et contre les discriminations : Simone Veil. Décalé plusieurs fois à cause de la pandémie de Covid-19, le film dont la sortie est prévue pour l’automne prochain, vient de se dévoiler dans une bande-annonce ce lundi. Comme on peut le découvrir à travers ces images, Simone – Le Voyage du siècle ambitionne de couvrir différentes périodes de sa vie : son enfance, sa déportation à Auschwitz, mais aussi ses grands combats politiques.

On y découvre également celles qui l’incarneront à l’écran, dont Rebecca Marder dans sa jeunesse puis Elsa Zylberstein à un âge plus avancé, lorsque de Simone Veil fut ministre de la santé (dans les années 1970, portant notamment la célèbre loi Veil et la dépénalisation de l’IVG en France).

Un film qui fait écho à l’actualité

« Un film comme Simone – Le Voyage du siècle n’a de sens que s’il parle d’aujourd’hui », a expliqué Olivier Dahan à BFMTV. « C’était le message qui m’intéressait. Elle a fait des choses qui ont changé la vie des gens. Je ne parle pas que de l’IVG, de choses spectaculaires. Elle a créé des postes d’assistantes maternelles, des choses comme ça. C’est très concret. Comme on fait un film sur une personne qui a changé la vie des gens, il faut qu’il parle de la vie des gens. »

Ce biopic fait particulièrement écho à l’actualité américaine et au retour en arrière qui s’opère après le droit à l'avortement révoqué et la multiplication des lois anti-IVG.