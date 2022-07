C’est la cinquième fois que Gad Elmaleh prête sa voix au héros de Moi, moche et méchant. Dans Les Minions 2 : Il était une fois Gru de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val, le comédien s’est amusé à imaginer la voix d’un Gru en culottes courtes face à des Minions toujours plus craquants.

« Il fallait que le public reconnaisse Gru dans ma voix et qu’il se dise immédiatement qu’il s’agit de Gru enfant », raconte le comédien à 20 Minutes. Il explique s’être appuyé sur la prestation vocale de Steve Carell, qui double le personnage en anglais, pour mettre au point la sienne.

Un méchant pour la vie

Gad Elmaleh a su apposer son timbre et un accent « venu d’on ne sait où » à Gru, un personnage auquel il s’est attaché au fil des années, pour son mauvais esprit. « J’aimerais bien, moi, faire éclater le ballon d’un enfant avec une aiguille », rigole-t-il.

Et le comédien d’insister : « Tant que Gru est méchant, je continuerai à faire Gru. Il ne faut pas qu’il change. S’il devient gentil, ça ne va pas. » C’est vrai qu’on n’imagine pas le quatrième volet de la saga Moi, moche et méchant, qui vient d’être annoncé, s’appeler Moi, moche et gentil !