Les studios Disney étaient de retour à Annecy pour la première fois depuis 2019. L’occasion pour la firme de Mickey de faire le point sur ses trois projets les plus récents présentés sur la chaîne Disney+ et pour sa directrice Jennifer Lee de recevoir un Cristal d’honneur des mains du directeur artistique du festival, Marcel Jean.

Les premières images de deux séries et du long-métrage, Avalonia, L’étrange voyage, prouvent que le studio en pleine forme du point de vue de la créativité. « Depuis sa création, Disney a su trouver et réunir des esprits bourrés d’idées, explique Roy Conli, producteur du film, à 20 Minutes. Je suis incapable d’expliquer pourquoi ni comment mais cela me surprend à chaque fois. »

Sur petits et grands écrans

Sur scène, Jennifer Lee a fait la même constatation déclarant qu’elle souhaitait favoriser la création collective et la célébration du patrimoine Disney tout en se tournant vers l’avenir. La coréalisatrice de La Reine des neiges a pris la direction des opérations avec la ferme intention de favoriser la diversité et l’inclusion sous toutes leurs formes.

Parmi les plaisirs à venir, la série Baymax !, dont le premier épisode a été très applaudi, met en vedette le robot infirmier et rebondi des Nouveaux héros. « C’est la première fois que le studio se lance dans une série inspirée par ses personnages, déclare Roy Conli qui en est également producteur. Nous espérons ainsi développer ce qui les a rendus populaires auprès du public. » Baymax, toujours aussi craquant, trouve un complice idéal avec le chat Mochi, boule de poils dodue. La série sera disponible le 29 juin sur Disney+

S'il y a une série que j'ai envie de voir, c'est Baymax ! avec le robot le plus craquant du monde en vedette ! Les premières images présentées à @annecyfestival m'ont fait craquer (oui, je l'aime). @DisneyFR pic.twitter.com/zEJp4ZenW9 — Vié Caroline (@Caroklouk) June 18, 2022

Il faudra attendre le 9 novembre pour voir la série Zootopie +, dérivée du film oscarisé. Le court-métrage proposé comme en mise en bouche de l’ensemble a déclenché une tempête de rires. Cette parodie du Parrain, baptisée Godfather of the Bride, parodie brillamment le chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola en mettant le rongeur mafieux Mister Big et sa famille en vedettes. Tigresses et paresseux sont annoncés pour la suite du programme.

Quant à Avalonia, L’étrange voyage, film d’aventures fantastique pour lequel Roy Conli déclare que les réalisateurs se sont librement inspirés de Jules Verne, les séquences proposées en avant-première sont tout bonnement somptueuses. Les studios Disney sont toujours à la pointe de l’animation et ce n’est pas fini : la remise du prix du Disney Art Challenge, récompensant de jeunes artistes, démontrent que la relève sera assurée pour les prochaines années. Ces derniers ont créé leurs œuvre en pensant à Buzz l’éclair, le nouveau Pixar également présenté à Annecy et disponible en salle le 22 juin.