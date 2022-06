« Attendez-vous à un feu d’artifice dont le bouquet final aura lieu tous les jours tant nous avons de choses à proposer », affirme le directeur Mickaël Marin à 20 Minutes. Au vu du programme du Festival d'Annecy 2022 on n’a aucune peine à le croire : plus de cinq cents films d’animation venus de quatre-vingt-quatorze pays sont projetés du 13 au 18 juin.

La fête commence dès l'ouverture avec Les Minions 2: Il était une fois Gru, film très attendu du studio Illumination avec les adorables gélules jaunes en vedettes. Mais ce n’est qu’un début : Michel Ocelot (qui reçoit un Cristal d’honneur cette année) et Guillermo Del Toro sont là pour montrer leur travail sans compter les avant-premières du Petit Nicolas, des nouvelles aventures d’Ernest et Célestine et de Buzz l’éclair.

« Le festival est un reflet de la santé d’un secteur qui explose de créativité pour tous les publics, estime Mickaël Marin. La production est florissante tant pour les familles que pour les adultes. » Tant en longs qu'en courts métrages, séries ou premières images de projets prometteurs comme Wallace & Gromit, la suite de Spider-Man New Generation ou La plus précieuse des marchandises, première incursion dans le monde de l’animation de Michel Hazavanicius.

Deux mille accrédités

« Nous sommes impatients de retrouver des salles de cinéma pleines et un marché du film si bondé que les visiteurs ont du mal à circuler », s’enthousiasme encore Mickaël Marin. La vocation du festival n’est pas que de prendre le pouls des productions terminées mais aussi de favoriser les projets à venir. « Se dire que certains films qui ont vu le jour à Annecy y reviennent une fois terminés est extrêmement gratifiant », dit-il. On pense notamment à la production franco-espagnole Unicorn Wars dont on a découvert le « work in progess » très alléchant en 2021 et qui est en compétition cette année.

Au total, deux mille accrédités – professionnels, étudiants ou simples fans – ont répondu présent pour une édition qui marque un grand retour à la normale après la pandémie de Covid-19. 20 Minutes vous propose d'y revenir toute la semaine pour partager ses coups de cœur et autres découvertes.