Champagne !, cette exclamation est le titre d’une comédie chorale où Elsa Zylberstein donne la réplique à une jolie bande de potes. « Le champagne, c’est festif, et cela définit bien le film de Nicolas Vanier , explique l’actrice à 20 Minutes. C’est une boisson qui fait penser aux copains et au partage. »

Sylvie Testud, François-Xavier Demaison, Stéphane de Groodt et Eric Elmosnino trinquent joyeusement avec elle. Mais la complicité entre ces amis qui se fréquentent depuis trente ans va être mise à rude épreuve. L’un d’eux arrive avec sa nouvelle fiancée que les autres peinent à accepter. « Nicolas a parfaitement saisi le mélange de vacherie et de tendresse unissant des gens qui se connaissent par cœur », insiste Elsa Zylberstein.

Généreux et charnel

La comédienne trouve un rôle en or en vigneronne, un personnage pour lequel elle n’a pas hésité à mettre la main à la vigne. « J’ai pris des cours pour savoir comment se fait le champagne, précise-t-elle. J’ai même emprunté sa garde-robe à Elise, la vigneronne qui m’enseignait. C’est l’un des grands plaisirs d’être actrice que d’apprendre ce genre de choses. » On croit totalement en cette femme droite dans ses bottes capable de fermeté comme de fragilité entre les soucis que lui causent son vignoble d’un côté, ses amours de l’autre.

Nicolas Vanier, connu pour des films animaliers comme Poly ou Belle et Sébastien, s’essaye à l’humour tendre entre humains. « Il avait un autre type d’animaux à gérer avec notre groupe de copains, s’amuse Elsa Zylberstein, et il s’en est merveilleusement sorti. Ce n’est parce que les acteurs s’entendent bien dans la vie que cela passe à l’écran. C’est parce que Nicolas était là que le miracle s’est produit. Nous avons été comme touchés par la grâce. » On pense aux Petits mouchoirs de Guillaume Canet ou à Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré en pénétrant au beau milieu de ce groupe soudé.

« J’étais comme une bulle pendant le tournage, se souvient Elsa Zylberstein. Nicolas fait partie de ces cinéastes populaires qui savent filmer la France et ses terroirs de façon généreuse et charnelle. Son amour pour les acteurs nourrit les personnages. » C’est pour cela que le public se sent inclus dans cette fantaisie sur l’amitié et les soutiens qu’elle apporte dans l’adversité. « Tout le monde peut se reconnaître dans ce film, dans les moments de joie, comme dans les mesquineries dont nous sommes tous capables » martèle Elsa Zylberstein. Champagne ! pétille agréablement.