« Les hommes peuvent donner beaucoup de joies mais être aussi la source de bien des ennuis », confie Jessie Buckley à 20 Minutes. L’actrice fait bien sûr écho aux mésaventures qui attendent l’héroïne de Men, excellent thriller d’ Alex Garland qu’elle est venue présenter avec son partenaire Rory Kinnear à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes.

« Mon personnage a été traumatisé par un terrible événement impliquant son mari, insiste la comédienne vue récemment dans The Lost Daughter de Rebecca Hall. Elle croit trouver la paix en se réfugiant dans un cottage isolé dans la campagne anglaise mais elle n’est pas au bout de ses surprises. » C’est le moins qu’on puisse dire ! Le réalisateur d’Ex Machina (2014) ne ménage pas cette jeune femme torturée par un terrible sentiment de culpabilité.

Plusieurs nuances de Rory

« Et c’est là que j’interviens, renchérit Rory Kinnear. Je vais lui gâcher la vie de toutes les façons possibles ce qui était très amusant à créer ! » L’acteur incarne tous les « Men » de ce suspense glaçant et il serait dommage de donner le détail de ses différentes prestations. « J’avais inventé des biographies pour chacun de ces gars, se souvient-il. C’était excitant de changer de look à chaque nouvelle composition, surtout quand je devais en incarner plusieurs dans la même journée. » Le spectateur ne reconnaît pas toujours Rory Kinnear sous ses diverses apparences, ce qui renforce le malaise qui se dégage de chacun des rôles qu’il joue.

« Le fait qu’il interprète tous ces personnages m’a beaucoup aidée à ressentir la paranoïa qui s’empare progressivement du mien, reconnaît Jessie Buckley. C’était vraiment comme si tous ces hommes prenaient le parti de l’époux décédé de l’héroïne pour la persécuter. » Une superbe maison et un petit village blotti dans une nature verdoyante emprisonnent cette femme solitaire. La découverte de légendes étranges et particulièrement violentes la conduit benoîtement vers une folie de plus en plus profonde.

« Ce type de films d’horreur psychologique n’a pas besoin de gore pour faire son petit effet. Il lui suffit d’être ancré dans le quotidien pour angoisser le public », déclare la comédienne. Les « Men » que rencontre l’héroïne ont de quoi peupler durablement les cauchemars du spectateur qui se laisse entraîner dans ce conte étrange. On ne les oublie pas de sitôt.