Tom Cruise a battu son propre record au box-office avec Top Gun: Maverick. En effet, la suite du classique de 1986 a engrangé pas moins de 124 millions de dollars de recettes durant son premier week-end d’exploitation aux États-Unis, et environ 248 millions de dollars au niveau mondial. Or, jamais l’acteur n’était parvenu à passer la barre des 100 millions de dollars en si peu de temps avec l’un de ses blockbusters.

Une prouesse dont Tom Cruise n’a pas manqué de se féliciter sur les réseaux. « 36 ans après le premier film, #TopGun Maverick est enfin là. Nous l’avons fait pour le grand écran. Et nous l’avons fait pour vous, les fans. J’espère que vous apprécierez la balade », a-t-il écrit sur Twitter.

Un pari gagnant

Un démarrage en trombe qui, bien évidemment, ravit également la Paramount le distributeur du film. « Ces résultats sont absolument fantastiques. Je suis content pour tout le monde. Je suis content pour l’entreprise, pour Tom, pour les cinéastes », a déclaré Chris Aronson, président de la distribution nationale de Paramount, dans un communiqué relayé par Sky News.

A l’origine, la sortie de Top Gun : Maverick était prévue pour l’été 2020, mais Tom Cruise et la production avaient préféré la retarder afin de garantir au film une diffusion en salle, refusant au passage les propositions des plateformes de streaming. Et on peut dire qu’ils ont bien fait puisque le blockbuster signe le quatrième meilleur démarrage au box-office depuis le début de la pandémie.