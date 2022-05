Avec la sortie de Top Gun : Maverick, la question se posait de savoir si Tom Cruise était toujours au top ? Les premiers résultats du box-office apportent une réponse cinglante, puisque la suite du film culte des années 1980 bat des records au box-office français et américain. Il réalise le meilleur démarrage de l’année 2022 en France, avec 1,28 million d’entrées en cinq jours. C’est également le 2e meilleur démarrage depuis le début de la crise sanitaire, juste derrière Spider-Man : Now Way Home​.

Aux Etats-Unis, Top Gun : Maverick est le 4e meilleur démarrage depuis la pandémie, derrière Spider-Man, Doctor Strange 2 et The Batman, et mais il est aussi et surtout le meilleur lancement de la carrière de Tom Cruise, avec 124 millions de dollars de recettes sur son premier week-end d’exploitation. Au total, le film comptabilise déjà près de 250 millions de dollars au box-office mondial. Sacré décollage !