« C’est un film parfait ! » C’est ainsi que Patricia Ward Kelly, la veuve de l’acteur et danseur Gene Kelly (1912-1996) décrit pour 20 Minutes le film Chantons sous la pluie, coréalisé par Stanley Donen et son mari. Ce classique de la comédie musicale ressort ce mercredi dans les salles après avoir été présenté à Cannes Classic dans une version magnifiquement restaurée. « J’ai eu du mal à retenir mes larmes sur le tapis rouge en entendant la voix de Gene », reconnaît sa veuve.

Patricia n’avait que 26 printemps lorsqu’elle a rencontré Gene alors âgé de 73 ans. « Il était le charme incarné mais, n’étant pas cinéphile, j’ignorais tout de sa carrière quand nous avons échangé nos numéros de téléphone, s’amuse-t-elle. Mes amis m’ont conseillé de faire un tour au vidéoclub et c’est là que j’ai découvert sa filmographie. » Et notamment Chantons sous la pluie, leur film préféré à tous deux.

Indémodable pour tous les publics

« C’est un film parfait parce qu’il est indémodable et accessible à un public de tous les âges, insiste Patricia Ward Kelly. Il contient tous les ingrédients qui font qu’on aime aller au cinéma : un scénario passionnant, du suspense, de la romance, des personnages attachants, des numéros musicaux sublimes et un hommage à l’histoire du 7e art. » L’avènement du cinéma parlant et la catastrophe qu’elle a constituée pour les acteurs du muet sont au centre de ce grand moment de plaisir où on retrouve aussi Cyd Charisse, Debbie Reynolds (la maman de Carrie Fisher, future princesse Leia de Star Wars) et Donald O’Connor.

« Tout le monde connaît la chanson titre du film même sans voir vu Chantons sous la pluie, insiste Patricia Ward Kelly. Gene reste dans toutes les mémoires pour cette scène romantique qui lui ressemblait tellement. » Stanley Kubrick s’en était inspiré pour une séquence ultra-violente d’Orange mécanique ce qui avait mis Gene Kelly en fureur. « Gene n’a jamais vu le film, explique sa veuve, mais il était très en colère contre Kubrick qui ne l’avait ni prévenu, ni payé. Pour Gene qui était la probité même, c’était un comportement inacceptable. »

La mémoire de Gene

Aujourd’hui, Patricia Ward Kelly perpétue la mémoire de son mari notamment avec un « seule en scène » qu’elle espère monter prochainement à Paris et avec Gene Kelly et moi, une série radiophonique diffusée sur France Musique les dimanches matin à 11 heures à partir du 10 juillet avec la complicité de Laurent Valière.

« Présenter Chantons sous la pluie m’a rendu le souvenir de Gene encore plus vivant, dit-elle. Quand on s’est connu, il prétendait avoir mal aux jambes en public parce qu’il ne voulait pas danser avec tout le monde. Il ne dansait plus qu’en privé avec moi. » Revoir ce chef-d’œuvre, en salle ou grâce au coffret Blu-Ray luxueux édité en avril dernier par Warner, donne l’impression de partager une dose de cette magie.