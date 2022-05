Bosser avec les stars ou plutôt voir comment elles travaillent, c’est ce que proposent Gaston Duprat et Mariano Cohn dans Compétition officielle. Les réalisateurs argentins de Citoyen d’honneur proposent de jeter un coup d’œil en coulisse en compagnie d’une cinéaste et de deux acteurs joués par Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez . Ils ont été engagés par un milliardaire qui veut produire un film dans l’espoir de passer à la postérité.

Le processus créatif du cinéma est passé à la moulinette d’une satire féroce. « Aborder des questions telles que le processus de création artistique, le degré de compétence professionnelle, les ego, le besoin de prestige et de reconnaissance, les différentes écoles de jeu et d’art dramatique et les tensions entre des artistes issus de milieux et de parcours différents nous passionnait, » expliquent les réalisateurs dans une note d’intention. Ils mettant les dialogues ciselés et les situations extrêmes au programme de leur jeu de massacre.

Tout pour Penélope

On pense à Ruben Ostlund, lauréat de deux Palmes d’or pour The Square et Sans filtre, pour la façon dont les cinéastes argentins mettent dos à dos cinéma d’auteur et films « grand public » avec un enthousiasme communicatif. Une séquence particulièrement réussie avec un très gros rocher fait partie des meilleurs moment de Compétition officielle.

Le film bénéficie d’un trio d’acteurs qui ont des tonnes pour le plus grand plaisir du spectateur. Penélope Cruz en cinéaste excessive mais surdouée vole la vedette à ses partenaires. Sa performance farfelue met les zygomatiques à rude épreuve et justifie à elle seule de découvrir ce petit bonheur de film.