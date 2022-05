Une journée avec Tom Cruise, rien que ça, un palmarès marqué par un anticonformisme évident, un air vivifiant de rock’n’roll… 2022 était un bien beau Festival de Cannes du point de vue des films mais d’autres choses auront marqué les festivaliers pour cette édition festive. Si le milieu du cinéma se retrouvait pour la première fois depuis trois ans, cinq bien beaux événements resteront dans les mémoires après cette 75e édition.

24 heures avec Tom Cruise

Des stars comme Tom Cruise, il n’y en a plus beaucoup. Si l’on en croit Jon Hamm, il n’y en a même plus du tout… Ses 24 heures sur la Croisette ont été le clou du Festival. La rencontre qui lui a permis d’évoquer sa carrière et la projection triomphale de Top Gun: Maverick de Joseph Kasinski, toujours visible en salle, ont marqué à la fois les festivaliers et les badauds. Ces derniers ont pu voir la Patrouille de France venir saluer l’acteur qui reprenait son rôle de pilote casse-cou, trente-six ans après le premier Top Gun.

Ruben Ostlund, double palme

Le réalisateur suédois avait déjà reçu la récompense suprême en 2017 pour The Square. Sa deuxième Palme d’or pour Sans Filtre lui permet de rejoindre le club prestigieux des cinéastes doublement palmés où l’on trouve Francis Ford Coppola, Shoei Imamura, Bille August, Michael Haneke, les frères Dardenne, Ken Loach et Emir Kusturica. Cette comédie irrévérencieuse et jubliatoire a séduit le jury de Vincent Lindon par sa férocité pour brocarder la cupidité de la société actuelle. Ruben Ostlund a trouvé un ton bien à lui.

« Elvis » a allumé le feu

C’était dément. Baz Luhrmann et son équipe - dont Tom Hanks et la découverte Austin Butler qui incarne le rôle-titre – ont fait renaître le King dans le biopic Elvis (sortie le 22 juin). Non seulement le film est remarquable mais la fête qui a suivi a prouvé que Cannes est toujours au taquet quand il s’agit de faire rêver même en dehors des salles obscures. Ballet de drones reproduisant la silhouette d’Elvis et concert du groupe Maneskin ont émerveillé la Croisette.

Des nouvelles de Diam’s

Diam's n’était à Cannes qu’en images vidéo pour présenter le documentaire Salam qu’elle a coréalisé avec Houda Benyamina (Caméra d’or pour Divines en 2016) et Anne Cissé. L’ex-rappeuse avait envoyé un message pour justifier son absence. Il a fallu refouler du monde à la projection tant les fans étaient impatients de découvrir le film distribué en salle les 1er et 2 juin prochain, mais aussi sur la plateforme de streaming BrutX.

Une montée des marches légendaire

121 vedettes venues du monde entier ont gravi les marches pour une photo de famille impressionnante le 24 mai. Tous ces acteurs et réalisateurs connus venaient célébrer en fanfare la 75e édition du Festival de Cannes. Ils se sont ensuite retrouvés au marché Forville transformé en salle des fêtes pour une soirée conviviale où chacune et chacun a pu évoquer son amour pour le cinéma et son optimisme pour l’avenir du 7e Art. De quoi donner déjà envie de vivre la prochaine édition 2023.