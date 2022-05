Le 75e Festival de Cannes s’achève ce samedi soir, et vous avez prévu un apéro avec des cinéphiles avertis ? Vingt et un films seront en compétition, et histoire de ne pas être totalement largué(e) dans la discussion, voici un petit rappel des dix dernières Palmes d’or. Ce qui vous permettra de placer subtilement : « je pense que c’est mérité, oui… mais très franchement, ça ne vaut pas la Palme 2012… »

2021 - Titane de Julia Ducournau (France)

2020 - Attention, piège : ne citez surtout pas la Palme 2020, le festival n’a pas eu lieu cette année-là, Covid-19 oblige (si vous faites quand même l’erreur, dites que c’était un piège pour voir si vos interlocuteurs suivent).

2019 - Parasite de Bong Joon-ho (Corée du Sud)

2018 - Une affaire de famille de Hirokazu Kore-Eda (Japon)

2017 - The Square de Ruben Östlund (Suède)

2016 - Moi, Daniel Blake de Ken Loach (Grande-Bretagne)

2015 - Dheepan de Jacques Audiard (France)

2014 - Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan (Turquie)

2013 - La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche (France)

2012 - Amour de Michael Haneke (Autriche)

2011 - The Tree of Life de Terrence Malick (Etats-Unis)