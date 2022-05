C’est le début de la fin du Festival de Cannes, et en attendant le palmarès de la compétition, ce samedi soir à partir de 20h40 dans la grande salle du Palais des Festival (retransmis sur France 2), certains films se voient déjà couronnés de prix…

Parmi les prix les plus populaires, Joyland de Saim Sadiq, fable sur l’émancipation d’un jeune homme au Pakistan, a remporté la Queer Palm, et la Palm Dog a été attribuée à Brittney, caniche argentée du film War Pony de Riley Keough dans le rôle d’une chienne achetée pour la reproduction et mêlée malgré elle dans un trafic de drogue de quartier.

#Cannes2022 La #QueerPalm décernée au film pakistanais Joylandhttps://t.co/Tfu1eqA7wZ — AlloCiné (@allocine) May 28, 2022

Les Pires, des Françaises Lise Akola et Romane Gueret, qui raconte sur un ton mi-fiction, mi-documentaire, les péripéties d’un casting sauvage dans une cité de Boulogne-sur-Mer, a remporté le prix Un Certain regard (sortie le 12 novembre). L’Œil d’or a été attribué au documentaire indien All that breathes de Saunak Sen projeté en Séance spéciale. La SACD a décerné son prix à l’époustouflant La Montagne de Thomas Salvador à la Quinzaine des réalisateurs, sur la quête initiatique d’un Parisien attiré par les sommets des Alpes qui vire au fantastique. Enfin, le prix de la meilleure création sonore a été attribué à la réalisatrice Marie Kreutzer pour Corsage, un nouveau portrait tout en rébellion de Sissi, impératrice d’Autriche, incarnée cette fois par Vicky Krieps (sortie le 14 décembre).

Le tout premier prix de cette édition 2022 avait été remis dès mercredi soir au film colombien La Jauria de Andres Ramirez Pulido, qui avait reçu le Grand Prix de la Semaine de la critique.