Mais quels films Vincent Lindon et son jury vont-ils bien pouvoir primer lors en clôture du Festival de Cannes ? Lors de la conférence de presse du jury au début de la manifestation, le président avait annoncé vouloir « être digne, en hommage à ceux qui vivent des jours difficiles ».

A ce titre, trois films se distinguent par leur thématique sociétale propre à séduire le comédien et les membres de son jury.

Tori et Lokita des frères Dardenne cochent toutes les cases. Les épreuves que subissent deux jeunes migrants confrontés à ce que l’âme humaine cache de plus sordide ont de quoi faire vibrer le jury. Mais il est aussi possible que ce dernier préfère privilégier le film d'un nouveau talent.

Un petit frère de Léonor Serraille (lauréate de la Caméra d’or en 2017 pour Jeune femme) suit avec beaucoup de force et de pudeur la détresse d'une maman africaine débarquée en France avec ses deux fils dans les années 1980 et son évolution au fil des années pour trouver sa place.

Close de Lukas Dhont (lauréat de la Caméra d’or en 2018 pour Girl), avec son histoire poignante, est notre grand favori. Ce film a bouleversé la Croisette en racontant comment un adolescent mûrit subitement à la suite d’un évènement tragique. Le jeune Eden Dambrine, éblouissant de justesse en est la révélation.

Le verdict est attendu à partir de 20h30 en direct sur France 2.