Vous rêvez de vous faire une montée des marches du Festival de Cannes dans votre salle de cinéma ? Voici le programme de ce qu’il est possible de découvrir dès à présent et de ce qui va venir.

Ceux qui ne l’ont toujours pas vu doivent absolument rattraper Coupez ! de Michel Hazanavicius avec Romain Duris et Bérénice Béjo, qui restera pour 20 Minutes comme l’un des moments les plus réjouissants de cette édition. Parmi les films de la compétition, il ne faudrait pas rater Les Crimes du futur qui signe le retour de David Cronenberg avec Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart ou Frère et sœur futur classique d’Arnaud Desplechin avec Melvil Poupaud et Marion Cotillard. Encore rattrapable hors compétition : Top Gun : Maverick avec Tom Cruise et Jon Hamm et Don Juan de Serge Bozon avec Virginie Efira et Tahar Rahim.

En avant-première dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, signalons que les cinémas Pathé-Gaumont programment douze films dans cinq cinémas : au Pathé Opéra Premier à Paris, au Gaumont Rennes, au Gaumont Nantes, au Pathé Bellecour à Lyon, au Pathé Wilson à Toulouse. En voici la programmation détaillée :

Vendredi

à 14 h - Plus que jamais d’Emily Atef avec Gaspard Ulliel et Vicky Krieps (Un Certain Regard)

à 16h45 – L’Innocent de et avec Louis Garrel et avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant (Hors Compétition)

à 19 h - Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne (Cannes Première)

à 21h30 – As Bestas de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs et Denis Ménochet (Cannes Première)

Samedi

à 14 h - Sans Filtre de Ruben Östlund avec Woody Harrelson et Harris Dickinson (Compétition)

à 17 h - Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Alban Ukaj et Tijmen Govaerts (Compétition)

à 19 h - Mascarade de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacth (Hors Compétition)

à 22 h - La Nuit du 12 de Dominik Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners (Cannes Première)

Dimanche

à 13 h – Leila et ses frères de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti (Compétition)

à 16h15 – Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi avec Louis Garrel et Suzanne Lindon (Compétition)

à 19 h – Decision To Leave de Park Chan-Wook avec Tang Wei (Compétition)

à 21h45 – Boy From Heaven de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom et Fares Fares (Compétition)

A venir, Elvis de Baz Luhrmann avec Tom Hanks et Austin Butler est programmé pour une sortie en salle le 12 juin. Quid de la centaine d’autres films présentés sur la Croisette ? Leur date de sortie est actuellement en négociation.

En attendant, on peut se délecter des traditionnelles « reprises » des films des sections parallèmes. Ceux de la Quinzaine des Réalisateurs, dont le très original La Montagne de Thomas Salvador (qui a reçu le prix SACD) seront tous repris à Marseille dès la semaine prochaine, du 31 mai au 12 juin à L’Alhambra Cinémarseille, puis du 16 au 26 juin à Paris au Forum des Images. Le GNCR (le groupement national des cinémas de recherche, association de salles de cinéma d’auteur) reprendra également une partie de la Quinzaine du 10 au 25 septembre dans certaines salles de France affiliées à l’association. Pendant ce temps, les films de la Semaine de la critique, dont La Jauria du Colombien Andres Ramires Pudilo lauréat du Grand Prix, seront tous projetés en Corse du 31 mai au 4 juin au Complexe Galaxy à Lecci, puis à la Cinémathèque française à Paris du 6 au 12 juin.