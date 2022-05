Et si on tenait (enfin) la Palme d’or ? Close de Lukas Dhont a en tout cas fait déferler un tsunami d’émotions sur la Croisette ! Le réalisateur belge Lukas Dhont, qui avait remporté la Caméra d’or à Cannes pour Girl en 2018, confirme la vitalité de son talent avec ce deuxième film époustouflant.

Un évènement tragique fait grandir subitement un adolescent de 13 ans sensible et lumineux. Il est campé Eden Dambrine, débutant qu’on pourrait voir aussi remporter un Prix d’interprétation tant il est juste dans ce rôle pour lequel il fait montre d’une grande maturité. « Je parle du moment où on découvre que nos actes ont des conséquences et qu’il faut apprendre à vivre avec », explique le réalisateur à 20 Minutes.

Les actions cinématographiques du réalisateur ont eu pour conséquences de faire pleurer la Croisette. Lors de la projection de presse, plusieurs critiques français ont été terrassés par l’émotion au point de sangloter à la sortie de la projection. Leurs réactions ont été similaires à celle des spectateurs de la projection officielle. On imagine que le jury de Vincent Lindon a dû lui aussi ressentir la même émotion.