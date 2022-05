Le King est vivant ! Grâce à Elvis, biopic flamboyant d’Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann, le Festival de Cannes a vibré au son des tubes du Roi du rock. Le réalisateur et Tom Hanks ont reçu leur part de bravos avant la projection mais c’est le jeune Austin Butler qui a été le plus acclamé à la fin, ce qui n’est que justice car il est la révélation film dans le rôle-titre.

Une soirée magique

Après la projection, la soirée s’est poursuivie sur la Plage Stéphanie pour une vraie fête cannoise comme on n’en avait pas vu depuis trois ans ! Dans un décor aussi coloré que le film, les invités se sont crus transportés dans un Las Vegas fantasmé. Claude Lelouch, présent à la fête, a raconté à 20 Minutes comment il avait rencontré Elvis Presley en 1969 : « Au moment du tournage d’Un homme qui me plaît, Line Renaud m’avait emmené voir le spectacle et dîner avec lui après. C’était l’époque où il était un peu fort », se souvient-il.

La soirée a culminé avec deux évènements très spéciaux. Un ballet de drones s’élevant dans la nuit au-dessus de la mer pour former le nom d’Elvis et sa silhouette au son de ses plus belles chansons a ébloui les invités et les badauds. Un concert du groupe Maneskin, gagnants de l’Eurovision en 2021, a ensuite fait monter l’ambiance d’un cran supplémentaire. La preuve que oui, ce n’est pas une légende urbaine : Elvis n’est pas mort puisqu’il est encore capable de mettre la Croisette en transe.